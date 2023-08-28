МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Первые поставки российских грузов прошли по иранскому транспортному коридору в Саудовскую Аравию, заявил Глава государственной Организации железных дорог Ирана Миад Салехи. Китайцы начали вывозить соль из Приморья

"Транзитный контейнерный поезд, включающий 36 контейнеров, впервые прибыл из России в Саудовскую Аравию через железнодорожную границу Ирана", — приводит агентство Tasnim слова Салехи.

Он добавил, что груз был полностью транспортирован по железнодорожной сети Ирана и после того как прибыл в иранский южный порт Бендер-Аббас, был отправлен морским транспортом в порт Джидда — в Саудовскую Аравию.

Ранее советник президента и глава Высшего совета свободных экономических зон Исламской республики Ходжатолла Абдольмалеки заявил РИА Новости, что приступил к работе один из новых транспортных коридоров в рамках международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг", проходящий через иранскую территорию. По его словам, он соединяет Россию и арабские страны железнодорожными путями через Иран и морскими путями через Персидский залив.

Сейчас в Иране реализуется проект МТК "Север-Юг ". Это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Пока существует три маршрута МТК: Транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), западный и восточный (сухопутные). В мае 2023 года Россия и Иран подписали документы по достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута "Север-Юг" – Решт-Астара в Иране. Проект МТК позволяет России и соседним с ней странам использовать иранскую территорию как хаб для гибридных перевозок товаров в южные страны, не только в Индию, но и в страны Аравийского полуострова и Африки.