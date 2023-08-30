МИНСК, 30 авг — ПРАЙМ. Госсекретарь Союзного государства (СГ) Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев отметил поступательный рост белорусско-российского товарооборота, который в первой половине 2023 года составил 16,9% к аналогичному периоду прошлого года. Несколько стран ЕС выразили поддержку переговорам по "зерновой сделке"

"Расширение сотрудничества в промышленности, сельском хозяйстве, нефтехимии, в сфере услуг и успешное взаимодействие на региональном уровне принципиально обеспечивают поступательный рост взаимного товарооборота Беларуси и России — в I полугодии 2023 года достигнуто увеличение на 16,9% к аналогичному периоду 2022 года, при этом объем экспорта товаров из Республики Беларусь в Российскую Федерацию за этот период вырос на 37,7%", — заявил Мезенцев журналистам.

По словам госсекретаря, практические результаты масштабной совместной работы в форматах СГ показали, что две страны умеют решать самые сложные вопросы, равноправно договариваясь, учитывая национальные интересы друг друга.

"Новую практику экономической интеграции наших государств, объединенных Союзным договором, определили решения Высшего Государственного Совета от 4 ноября 2021 года, когда были утверждены 28 союзных программ. Это взаимоувязанный, сбалансированный стратегический план взаимодействия на годы вперед", — подчеркнул Мезенцев.

Он напомнил, что Белоруссия и Россия реализуют также 16 утвержденных совместных проектов в промышленности. Обсуждаются совместные инициативы в авиастроении, производстве оборудования и комплектующих для предприятий автомобильного и сельхозмашиностроения, по ряду других направлений, продолжается работа по упрочению единых основ экономической интеграции. Госсекретарь напомнил, что в 2022-2023 годах подписаны четыре важнейших межправительственных соглашения: о единой промышленной политике; о признании технологических операций на территории Союзного государства; о развитии микроэлектронных технологий, проектирования и производства электронной компонентной базы и электронного машиностроения; о развитии станкоинструментальной промышленности.

"На новом этапе экономической интеграции две страны, объединенные Союзным договором, показывают сплоченность, добиваются большей конкурентоспособности, стремятся обеспечивать национальный технологический суверенитет. Наши отношения имеют и свой особый важнейший ресурс – это доверие, взаимопонимание и открытый диалог", — резюмировал Мезенцев.