МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Китай и Никарагуа официально подписали соглашение о свободной торговле, сообщило в четверг министерство коммерции КНР. Латинская Америка хочет преференции в торговле с ЕАЭС, заявил МИД

Как отмечается в заявлении, соглашение было подписано 31 августа министром коммерции Китая Ван Вэньтао и советником президента Никарагуа по вопросам инвестиций, торговли и международного сотрудничества Лауреано Ортегой Мурильо.

Китай и Никарагуа начали переговоры по соглашению о свободной торговле в июле 2022 года. В минкоммерции КНР отметили, что благодаря соглашению две страны "достигнут высокого уровня взаимной открытости в таких областях, как торговля товарами, торговля услугами и доступ к инвестиционным рынкам".

Никарагуа в декабре 2021 года признала Китайскую Народную Республику "единой территорией", исходя из принципа, что в мире существует "только один Китай", и разорвала все связи с Тайванем. Тогда же Китай и Никарагуа подписали коммюнике о восстановлении дипотношений.