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Китай и Никарагуа официально подписали соглашение о свободной торговле
Мировая экономика
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Китай и Никарагуа официально подписали соглашение о свободной торговле, сообщило в четверг министерство коммерции КНР. Как отмечается в заявлении, соглашение было подписано 31... ПРАЙМ, 31.08.2023
новости, экономика, мировая экономика, китай, никарагуа, соглашение, свободная торговля
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Китай и Никарагуа официально подписали соглашение о свободной торговле, сообщило в четверг министерство коммерции КНР.
Как отмечается в заявлении, соглашение было подписано 31 августа министром коммерции Китая Ван Вэньтао и советником президента Никарагуа по вопросам инвестиций, торговли и международного сотрудничества Лауреано Ортегой Мурильо.
Китай и Никарагуа начали переговоры по соглашению о свободной торговле в июле 2022 года. В минкоммерции КНР отметили, что благодаря соглашению две страны "достигнут высокого уровня взаимной открытости в таких областях, как торговля товарами, торговля услугами и доступ к инвестиционным рынкам".
Никарагуа в декабре 2021 года признала Китайскую Народную Республику "единой территорией", исходя из принципа, что в мире существует "только один Китай", и разорвала все связи с Тайванем. Тогда же Китай и Никарагуа подписали коммюнике о восстановлении дипотношений.