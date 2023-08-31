МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. США ограничили экспорт продвинутых чипов искусственного интеллекта американских технологических компаний Nvidia и Advanced Micro Devices (AMD) в ряд стран Ближнего Востока, передает агентство Рейтер. Китай сократил в июле импорт оборудования для производства чипов

"США расширили ограничения экспорта продвинутых чипов Nvidia и AMD для искусственного интеллекта, распространив их, помимо Китая, на другие регионы, включая некоторые страны Ближнего Востока", — пишет агентство. Отмечается, что власти США хотят ограничить риски того, что эта продукция может быть использована в КНР в военных целях.

Это решение, по мнению компаний, в ближайшее время существенным образом не повлияет на их выручку. Точный список стран, на которые распространятся ограничения, неизвестен, указывает агентство.

Ранее газета Wall Street Journal сообщала со ссылкой на источники, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность введения новых ограничений на экспорт в Китай чипов и облачных сервисов, используемых для технологий искусственного интеллекта. Отмечалось, что ограничения рискуют затронуть продукцию американских технологических компаний Nvidia и AMD. Помимо поставок микропроцессоров, под экспортными ограничениями также могут оказаться облачные сервисы для китайских компаний, занимающихся технологиями искусственного интеллекта.