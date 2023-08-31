МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Переговоры по возобновлению действия черноморской зерновой инициативы проходят сложно, эскалация напряженности на Украине отражается в позициях сторон, сообщил РИА Новости источник, участвующий в переговорах. В Кремле прокомментировали перспективы трехсторонней зерновой сделки

МИД РФ сообщал в среду, что в ходе предстоящего визита главы МИД Турции Хакана Фидана в Россию будет обсуждаться ситуация после прекращения 18 июля действия черноморской инициативы по вывозу зерна из украинских портов. Москва доведет до турецкой стороны российскую позицию, отраженную в заявлении Минобороны России от 19 июля, в соответствии с которой после завершения сделки все идущие на Украину суда считаются потенциальными перевозчиками военных грузов, вовлеченными в конфликт на стороне Киева.

На вопрос, какова ситуация в переговорах по возобновлению черноморской зерновой инициативы, собеседник агентства ответил, что она "сложная, очень сложная".

По его словам, эскалация напряженности в конфликте на Украине отражается и в позициях сторон.

"Конечно, все то, что мы сейчас видим, отражается (на переговорах). Но процесс продолжается", — подчеркнул он.

Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована.