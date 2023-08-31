МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. ВВП второй по величине европейской экономики — Франции — во втором квартале текущего года, по окончательной оценке, вырос на 0,5% по сравнению с первым кварталом, говорится в сообщении Национального института статистики и экономических исследований Франции (Insee). Евро слегка дешевеет к доллару на фоне статистики из Европы и США

Показатель совпал с предварительной оценкой.

Insee также указывает, что экспорт за квартал вырос на 2,7%, а импорт — на 1,6%.

В первом квартале рост ВВП составлял 0,1%, в четвертом квартале прошлого года — также 0,1%. В 2022 году рост ВВП Франции оценивается в 2,5%.