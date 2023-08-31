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2023
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ВВП Франции во втором квартале ожидаемо вырос
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ВВП второй по величине европейской экономики — Франции — во втором квартале текущего года, по окончательной оценке, вырос на 0,5% по сравнению с первым кварталом, говорится в... ПРАЙМ, 31.08.2023
экономика, мировая экономика, новости, франция, европа, ввп
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. ВВП второй по величине европейской экономики — Франции — во втором квартале текущего года, по окончательной оценке, вырос на 0,5% по сравнению с первым кварталом, говорится в сообщении Национального института статистики и экономических исследований Франции (Insee).
Показатель совпал с предварительной оценкой.
Insee также указывает, что экспорт за квартал вырос на 2,7%, а импорт — на 1,6%.
В первом квартале рост ВВП составлял 0,1%, в четвертом квартале прошлого года — также 0,1%. В 2022 году рост ВВП Франции оценивается в 2,5%.