МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Уровень безработицы в Италии в июле вырос до 7,6% против пересмотренного значения 7,5% в июне, так как за отчетный период сократилось 73 000 рабочих мест. На это указывают данные национального бюро статистики Istat, опубликованные в четверг. Безработица в еврозоне осталась на уровне 6,4 процента

Экономисты, опрошенные Reuters, ожидали, ожидали, что в июле безработица составит 7,4%.

Несмотря на слабые июльские данные, за трехмесячный период май-июль занятость выросла на 119 000, или на 0,5%, по сравнению с периодом февраль-апрель.

По сравнению с тем же периодом предыдущего года число занятых в июле выросло на 362 000, или на 1,6%.

В июле безработица среди молодежи возрастом от 15 до 24 лет немного снизилась, до 22,1% против 22,2% месяцем ранее.