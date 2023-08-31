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2023
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Уровень безработицы в Италии вырос в июле выше прогноза
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Уровень безработицы в Италии в июле вырос до 7,6% против пересмотренного значения 7,5% в июне, так как за отчетный период сократилось 73 000 рабочих мест. На это указывают данные... ПРАЙМ, 31.08.2023
экономика, мировая экономика, новости, италия, безработица, макроэкономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Уровень безработицы в Италии в июле вырос до 7,6% против пересмотренного значения 7,5% в июне, так как за отчетный период сократилось 73 000 рабочих мест. На это указывают данные национального бюро статистики Istat, опубликованные в четверг.
Экономисты, опрошенные Reuters, ожидали, ожидали, что в июле безработица составит 7,4%.
Несмотря на слабые июльские данные, за трехмесячный период май-июль занятость выросла на 119 000, или на 0,5%, по сравнению с периодом февраль-апрель.
По сравнению с тем же периодом предыдущего года число занятых в июле выросло на 362 000, или на 1,6%.
В июле безработица среди молодежи возрастом от 15 до 24 лет немного снизилась, до 22,1% против 22,2% месяцем ранее.