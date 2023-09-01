МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Украина оспорит в арбитражной комиссии любой запрет Европейской комиссии на импорт зерна с Украины в страны ЕС, передает агентство Блумберг со ссылкой на заместителя главы офиса Владимира Зеленского Игоря Жовкву. Источник рассказал о ситуации на переговорах по зерновой сделке

"Правительство попытается обжаловать ограничения (импорта зерна — прим. ред.) в арбитражной комиссии, если ЕС продлит меры после крайнего срока, установленного 15 сентября", — отмечает агентство со ссылкой на Жокву.

Европейская комиссия ранее сообщила, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины. Меры нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами, в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая по 5 июня 2023 года, позже запрет был продлен до 15 сентября.

Как отмечает агентство со ссылкой на Жокву, если в случае продления запрета на импорт правительство страны будет оспаривать решение в рамках торгового соглашения от 2014 года между Украиной и ЕС.

Ранее министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс заявил, что Польша, Словакия, Болгария, Венгрия и Румыния обратятся к Европейской комиссии с требованием продлить запрет импорта зерна с Украины до конца года. Министерство иностранных дел Украины заявило, что украинские власти категорически не согласны с такими планами, Киев призвал руководство ЕС найти "сбалансированное решение".

Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована.