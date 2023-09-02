2023-09-02T12:44:33+03:00
2023-09-02T12:44:33+03:00
2023-09-02T12:44:33+03:00
2023
https://1prime.ru/world/20230902/841640700.html
Посол Китая сообщил об усилении тенденции отказа от доллара
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Тенденция отказа от использования доллара усиливается, доллар является инструментом мирового господства США, заявил посол Китая в Турции Лю Шаобин (Liu Shaobin). США, используя... ПРАЙМ, 02.09.2023
экономика, мировая экономика, новости, турция, китай, доллар
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
АНКАРА, 2 сен — ПРАЙМ. Тенденция отказа от использования доллара усиливается, доллар является инструментом мирового господства США, заявил посол Китая в Турции Лю Шаобин (Liu Shaobin).
США, используя доллар в качестве инструмента борьбы, подрывают к нему доверие, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)
"В БРИКС существует большая тенденция к торговле в национальных валютах. Многие страны хотят торговать в местных валютах, а не в долларах. США же предпринимают односторонние меры для сохранения своей власти. Доллар — это инструмент мирового господства США. Поэтому тенденция отказа от использования доллара усиливается. Китай — вторая по величине экономика мира. Наблюдается тенденция к переходу на юань. Торговля стран БРИКС с использованием национальных валют имеет большое значение. Это значительно улучшит отношения", — приводит слова дипломата газета Aydınlık.