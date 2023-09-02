АНКАРА, 2 сен — ПРАЙМ. Тенденция отказа от использования доллара усиливается, доллар является инструментом мирового господства США, заявил посол Китая в Турции Лю Шаобин (Liu Shaobin). В Китае рассказали, из-за чего рухнет карьера Зеленского

США, используя доллар в качестве инструмента борьбы, подрывают к нему доверие, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)

"В БРИКС существует большая тенденция к торговле в национальных валютах. Многие страны хотят торговать в местных валютах, а не в долларах. США же предпринимают односторонние меры для сохранения своей власти. Доллар — это инструмент мирового господства США. Поэтому тенденция отказа от использования доллара усиливается. Китай — вторая по величине экономика мира. Наблюдается тенденция к переходу на юань. Торговля стран БРИКС с использованием национальных валют имеет большое значение. Это значительно улучшит отношения", — приводит слова дипломата газета Aydınlık.