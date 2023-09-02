АНКАРА, 2 сен — ПРАЙМ. Новый пакет предложений ООН по "зерновой сделке" подразумевает переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT и разморозку активов российских компаний, сообщило государственное турецкой агентство Anadolu. Росатом готов помочь Белоруссии со строительством второй АЭС

В четверг, 31 августа, сообщалось о направлении генсеком ООН Антониу Гутерришем главе российского МИД Сергею Лаврову письма с предложением о возобновлении зерновой сделки. В нем, как предполагается, "подводится итог предыдущим идеям ООН, которые не сработали". ООН не получила официального ответа от российской стороны на письмо генсека организации Антониу Гутерреша, в котором тот выдвинул предложения по возобновлению черноморской инициативы, заявил в пятницу на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

"После выхода России из инициативы (черноморской зерновой — ред.), осуществляемой при посредничестве ООН, продолжаются усилия по возрождению коридора. На совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве министр иностранных дел Хакан Фидан заявил, что ООН подготовила новый пакет предложений с учетом вклада Турции и что, по мнению Анкары, он (пакет — ред.) станет подходящей основой для возрождения инициативы", — пишет агентство.

По данным издания, "важнейшими составляющими этого пакета предложений являются переподключение Россельхозбанка в систему SWIFT и размораживание активов российских компаний в Европе, производящих удобрение", — уточняет агентство.

Ранее Лавров заявил, что Россия сразу вернется к зерновой сделке, как только все пункты меморандума РФ — ООН будут выполнены, в новых же предложениях Гутерриша были обещания, но не гарантии этого. Лавров сообщил также, что генсек ООН рассказал о своих новых инициативах на полях саммита БРИКС в Йоханнесбурге в конце августа.

Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, в понедельник РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована.

После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщили в среду в Минобороны России.