БРЮССЕЛЬ, 2 сен — ПРАЙМ. Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони исключил продление приостановки действия Пакта стабильности и роста на 2024 год, сообщило в субботу агентство Рейтер. В ЕС предложили продлить ограничения на импорт украинской сельхозпродукции

"Я уверен…, что соглашение (по поводу новых бюджетных правил) может быть достигнуто к концу года. Приостановка не будет продлена на 2024 год", — приводит агентство слова еврокомиссара, сказанные им журналистам на полях экономического форма "Амброзетти" в итальянском Черноббио.

Ранее ввиду экономических последствий пандемии коронавируса и конфликта на Украине впервые в истории ЕС было приостановлено действие Пакта стабильности и роста, а также анонсирована его реформа. Приостановка действия Пакта позволила снять ограничения на кредиты, повысив дефицит бюджетов, для предоставления помощи бизнесу.

Евросоюз следит за тем, чтобы у его членов не было чрезмерного бюджетного дефицита. Согласно Пакту стабильности и роста, дефицит бюджета стран зоны евро не должен превышать 3%, а госдолг — 60% ВВП. После кризиса евро 2010-2014 годов, к которому привело повсеместное нарушение государствами еврозоны требований Пакта, была введена практика согласования национальных бюджетов с Еврокомиссией.

После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.