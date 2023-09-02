МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Израиль намерен продолжить работу по заключению соглашения об экономическом партнерстве (EPA) с Японией, сообщил министр экономики Израиля Нир Баркат в интервью японскому изданию Nikkei. "Яндекс.Такси" опроверг переговоры о продаже израильского бизнеса

"Нир Баркат заявил, что продолжит координацию процесса заключения соглашения об экономическом партнерстве (EPA) с Японией", — пишет издание.

По словам министра, Израиль и Япония могут объединить усилия разработок в области искусственного интеллекта (ИИ). По его словам, Израилю необходимо координировать свои сильные стороны с сильными сторонами Японии.

Отмечается, что 4 сентября Баркат должен встретиться с министром экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимурой и обменяться мнениями о взаимодополняющих отраслях экономик Израиля и Японии. Ожидается, что в октябре Баркат посетит Японию.