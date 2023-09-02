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Израиль намерен развивать экономическое партнерство с Японией
Мировая экономика
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Израиль намерен продолжить работу по заключению соглашения об экономическом партнерстве (EPA) с Японией, сообщил министр экономики Израиля Нир Баркат в интервью японскому изданию... ПРАЙМ, 02.09.2023
экономика, мировая экономика, новости, в мире, япония, израиль, экономическое сотрудничество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Израиль намерен продолжить работу по заключению соглашения об экономическом партнерстве (EPA) с Японией, сообщил министр экономики Израиля Нир Баркат в интервью японскому изданию Nikkei.
"Нир Баркат заявил, что продолжит координацию процесса заключения соглашения об экономическом партнерстве (EPA) с Японией", — пишет издание.
По словам министра, Израиль и Япония могут объединить усилия разработок в области искусственного интеллекта (ИИ). По его словам, Израилю необходимо координировать свои сильные стороны с сильными сторонами Японии.
Отмечается, что 4 сентября Баркат должен встретиться с министром экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимурой и обменяться мнениями о взаимодополняющих отраслях экономик Израиля и Японии. Ожидается, что в октябре Баркат посетит Японию.