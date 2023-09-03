АНКАРА, 3 сен — ПРАЙМ. ООН предложила провести оценку ущерба аммиакопроводу "Тольятти — Одесса", по которому российский аммиак поставлялся на рынок, сообщила в воскресенье газета Sabah со ссылкой на источники. Китай резко увеличил объемы покупки российского трубопроводного газа

"Для облегчения поставок российского аммиака на рынки подчеркивается, что необходимо начать работу по оценке ущерба трубопроводов, поврежденных в результате военных действий", — пишет издание.

Аммиакопровод "Тольятти-Одесса" был построен в конце 1970-х, первая очередь введена в строй в октябре 1979 года. По нему ежегодно перекачивали порядка 2,5 миллиона тонн сырья. В результате действий диверсионной группы в июне 2023 года трубопроводу был нанесен серьезный ущерб. Разблокирование аммиакопровода — одно из требований России в рамках выполнения зерновой сделки.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что если для стран Запада так важно сохранение черноморской зерновой инициативы, они могли бы скинуться на восстановление аммиакопровода "Тольятти — Одесса" на украинской территории для выполнения российских условий.

В четверг, 31 августа, сообщалось о направлении генсеком ООН Антониу Гутеррешем главе российского МИД Сергею Лаврову письма с предложением о возобновлении зерновой сделки. В нем, как предполагается, "подводится итог предыдущим идеям ООН, которые не сработали". ООН не получила официального ответа от российской стороны на письмо генсека организации Антониу Гутерреша, в котором тот выдвинул предложения по возобновлению черноморской инициативы, заявил в пятницу на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик. СМИ Турции сказали, что подразумевают предложения ООН по "зерновой сделке"

Ранее Лавров заявил, что Россия сразу вернется к зерновой сделке, как только все пункты меморандума РФ — ООН будут выполнены, в новых же предложениях Гутерреша были обещания, но не гарантии этого. Глава МИД также сообщил, что генсек ООН рассказал о своих новых инициативах на полях саммита БРИКС в Йоханнесбурге в конце августа.

Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, в понедельник РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что несмотря на все усилия ООН, условия сделки в отношении России не выполнялись, из-за нежелания западных стран выполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована.

После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщили в среду в Минобороны РФ.