Президент ЮАР: БРИКС способствует справедливому глобальному управлению
МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Саммит БРИКС в Йоханнесбурге был самым успешным саммитом объединения, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса.
"В целом многие отмечают, что это был самый успешный саммит БРИКС. Я с этим согласен", — заявил Рамафоса во время обращения к народу в связи с прошедшим саммитом БРИКС в Йоханнесбурге, трансляция велась на YouTube-канале портала News24.
Президент ЮАР отметил, что политика неприсоединения и стремление выстраивать дружественные отношения со всеми государствами обусловлены стремлением южноафриканской страны к стабильному миру.
Глава страны также добавил, что расширение БРИКС будет способствовать вкладу в достижение более справедливого глобального управления.
"Благодаря расширению БРИКС мы сможем лучше согласовать мнения тех стран, которые стремятся к созданию более справедливой глобальной системы управления, финансовой, инвестиционной и торговой системы, основанной на четких правилах, одинаково применимых ко всем странам", — заявил южноафриканский лидер.
Он также отметил, что расширение блока внесет вклад в увеличение экспорта продукции ЮАР на мировом рынке, что в свою очередь обеспечит появление новых рабочих мест в стране.
Очередной саммит БРИКС прошел в Йоханнесбурге 22-24 августа под председательством ЮАР. На нем присутствовали лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представлял Лавров. Президент РФ Владимир Путин участвовал в саммите в режиме видеоконференции. В ходе саммита президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил об официальном приглашении Аргентины, Египта, Ирана, Эфиопии, ОАЭ и Саудовской Аравии в состав БРИКС. Он сообщил, что полноценное членство новых стран, которые присоединяются к БРИКС, начнется 1 января 2024 года.
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