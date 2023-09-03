МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Саммит БРИКС в Йоханнесбурге был самым успешным саммитом объединения, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса. Глава МИД ЮАР назвала критерии отбора новых членов БРИКС

"В целом многие отмечают, что это был самый успешный саммит БРИКС. Я с этим согласен", — заявил Рамафоса во время обращения к народу в связи с прошедшим саммитом БРИКС в Йоханнесбурге, трансляция велась на YouTube-канале портала News24.

Президент ЮАР отметил, что политика неприсоединения и стремление выстраивать дружественные отношения со всеми государствами обусловлены стремлением южноафриканской страны к стабильному миру.

Глава страны также добавил, что расширение БРИКС будет способствовать вкладу в достижение более справедливого глобального управления.

"Благодаря расширению БРИКС мы сможем лучше согласовать мнения тех стран, которые стремятся к созданию более справедливой глобальной системы управления, финансовой, инвестиционной и торговой системы, основанной на четких правилах, одинаково применимых ко всем странам", — заявил южноафриканский лидер.

Он также отметил, что расширение блока внесет вклад в увеличение экспорта продукции ЮАР на мировом рынке, что в свою очередь обеспечит появление новых рабочих мест в стране.

Очередной саммит БРИКС прошел в Йоханнесбурге 22-24 августа под председательством ЮАР. На нем присутствовали лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представлял Лавров. Президент РФ Владимир Путин участвовал в саммите в режиме видеоконференции. В ходе саммита президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил об официальном приглашении Аргентины, Египта, Ирана, Эфиопии, ОАЭ и Саудовской Аравии в состав БРИКС. Он сообщил, что полноценное членство новых стран, которые присоединяются к БРИКС, начнется 1 января 2024 года.