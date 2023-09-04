МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Парламент Украины выделил 20 миллиардов гривен (более 541 миллиона долларов) на безопасность иностранных судов, идущих по открытому Киевом временному коридору в Черном море, сообщил член парламентского комитета по аграрной политике Дмитрий Соломчук. В Киеве признали невозможность остановить российское наступление на Купянск

Накануне Владимир Зеленский сообщил, что еще два судна прошли через временный коридор для торговых судов через Черное море. В августе два судна уже воспользовались открытым Киевом временным коридором в Черном море, сообщало министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

"Позиция Украины — безопасно поставлять сельхозпродукцию по альтернативным путям и по временному коридору в 12-мильной зоне, где их безопасность обеспечивают силы обороны Украины. Сейчас эти маршруты успешно функционируют, и уже четыре судна отправились в путешествие по ним. Верховная Рада выделила 20 миллиардов гривен (более 541 миллиона долларов) для страхования судов и грузов, чтобы обеспечить финансовые меры безопасности", — заявил Соломчук в эфире телеканала "Рада".

По его словам, этой суммы достаточно, чтобы застраховать десятки судов с экипажами и продукцией на борту. Парламентарий подчеркнул, что сейчас ведутся активные переговоры с европейскими государствами, чтобы украинская продукция свободно проходила через европейские страны. "Особенно это актуально для фермеров западного региона. Для аграриев центральной, южной и восточной части Украины важны порты Одессы и Дуная. Все эти направления должны работать", — подытожил Соломчук.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, обсуждая вопрос зернового соглашения со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом, отметил, что стороны работают над альтернативными маршрутами транспортировки зерна, однако по объективным причинам Киев признаёт черноморский путь оптимальным.

Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что несмотря на все усилия ООН, условия сделки в отношении России не выполнялись из-за нежелания западных стран выполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована.