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Агентство S&P подтвердило кредитный рейтинг Казахстана
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Рейтинговое агентство Standard&Poor's опубликовало отчет, согласно которому фискальный и внешний балансы Казахстана достаточны для управления рисками, сообщила пресс-служба... ПРАЙМ, 05.09.2023
новости, экономика, мировая экономика, казахстан, s&p, рейтинг
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Рейтинговое агентство Standard&Poor's опубликовало отчет, согласно которому фискальный и внешний балансы Казахстана достаточны для управления рисками, сообщила пресс-служба министерства национальной экономики страны.
"Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне "BBB-/А-3", прогноз "Стабильный", — говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что ключевыми факторами, поддерживающими рейтинг Казахстана, являются "сильные фискальный и внешний балансы экономики страны, при этом чистый государственный долг находится на низком уровне, а состояние ликвидных внешних активов страны обеспечивает защиту от внешних шоков".
"По мнению аналитиков, дефицит консолидированного бюджета сократится в среднем до 1,6% от ВВП в период 2023-2026 годов. При этом росту государственных доходов будут способствовать усилия по реформированию налоговой политики и администрирования", — сообщили в министерстве.
В целом S&P прогнозирует рост экономики Казахстана на уровне 4% в 2023-2026 годах.