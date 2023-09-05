МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Рейтинговое агентство Standard&Poor's опубликовало отчет, согласно которому фискальный и внешний балансы Казахстана достаточны для управления рисками, сообщила пресс-служба министерства национальной экономики страны. Fitch подтвердило рейтинг Китая на уровне "А+" со стабильным прогнозом

"Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне "BBB-/А-3", прогноз "Стабильный", — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что ключевыми факторами, поддерживающими рейтинг Казахстана, являются "сильные фискальный и внешний балансы экономики страны, при этом чистый государственный долг находится на низком уровне, а состояние ликвидных внешних активов страны обеспечивает защиту от внешних шоков".

"По мнению аналитиков, дефицит консолидированного бюджета сократится в среднем до 1,6% от ВВП в период 2023-2026 годов. При этом росту государственных доходов будут способствовать усилия по реформированию налоговой политики и администрирования", — сообщили в министерстве.

В целом S&P прогнозирует рост экономики Казахстана на уровне 4% в 2023-2026 годах.