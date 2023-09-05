МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Два крупнейших платежных сервиса в Узбекистане – Oson и Pay Way с 5 сентября приостановили услуги зарубежных денежных переводов, сообщают пресс-службы сервисов. В Узбекистане закончился ценовой бум на аренду квартир, заявил ЦБ страны

"В приложении временно будут отключены переводы по всем международным направлениям, в том числе из России и в Россию. ЦБ (Узбекистана) поручил отключить данные направления временно", — говорится в сообщении в телеграм-канале Pay Way.

По данным пресс-службы, в приложении по-прежнему функционируют платежи внутри страны, переводы между местными системами денежных переводов Uzcard и Humo, а также оплата коммунальных услуг и услуг связи.

"С 5 сентября временно будут приостановлены международные переводы и оплата за зарубежные сервисы. Приносим извинения за причиненные неудобства. Работа сервисов будет восстановлена в ближайшее время", — сообщает Oson.

ЦБ Узбекистана пока не прокомментировал данную ситуацию. В конце августа регулятор сообщал, что оштрафовал ООО Brio Group (бренд Oson) за нарушение законодательства о борьбе против легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансирования терроризма при проведении платёжных операций.

В Узбекистане денежные переводы, главным образом из России, остаются важным источником дохода для семей трудовых мигрантов. По данным ЦБ, в январе-июне 2023 года объем трансграничных денежных переводов в Узбекистан снизился на 21,2% до 5,2 миллиарда долларов, на переводы из РФ приходится до 80% из этого объема.

В республике к настоящему времени зарегистрированы 52 платежные системы, наиболее крупные из них — Oson и Pay Way. После ухода с российского рынка зарубежных платежных систем Western Union и MoneyGram узбекские сервисы стали одним из главных каналов переводов денег трудовых мигрантов на родину.