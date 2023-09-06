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Экспорт рыбы с Дальнего Востока в Китай вырос в 2,5 раза
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Экспорт рыбопродукции с Дальнего Востока в Китай с начала года вырос в 2,5 раза – до 660 687 тонн, сообщает Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора. "С начала года... ПРАЙМ, 06.09.2023
новости, экономика, мировая экономика, промышленность, экспорт, рыба, китай, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Экспорт рыбопродукции с Дальнего Востока в Китай с начала года вырос в 2,5 раза – до 660 687 тонн, сообщает Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора.
"С начала года в Китай оформлено 660 687 тонн рыбы и морепродуктов. Отметим, экспорт рыбопродукции в КНР по сравнению с 2022 годом вырос в 2,5 раза", — говорится в сообщении.
В целом с начала года из Приморского края и Сахалинской области оформлено на экспорт 14 674 партии рыбы и других морепродуктов общим весом 1 097 219,8 тонны. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт вырос на 34%.
В том числе в Республику Корея отправлено 397 903 тонны рыбопродукции, в Японию – 12 904 тонны, в Таиланд – 9574 тонны, в Нигерию – 7575 тонн. Рыба и другие морепродукты из Приморья и с Сахалина поставляют в этом году в 18 стран мира. Самые популярные позиции – минтай, треска, живой краб.
Управление Россельхознадзора с августа усилило мониторинг рыбной продукции в связи с началом сброса воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" в Японии. Первые несколько сотен проб не выявили повышенную радиоактивность уловов.