МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Китай готов расширять сотрудничество с Индонезией в сфере цифровой экономики, биомедицины, искусственного интеллекта, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян, выступая с речью на деловом ужине в Джакарте. Китай обогнал Шри-Ланку по числу отдыхающих россиян

Ли Цян 5-8 сентября находится с официальным визитом в Индонезии, где он также примет участие в 26-м саммите Китай-АСЕАН (10+1), 26-м саммите АСЕАН плюс три (Китай, Япония и Южная Корея) и 18-м Восточноазиатском саммите (EAS).

"Будучи крупными развивающимися странами, Китай и Индонезия считают, что мирное развитие и взаимовыгодное сотрудничество являются единственным путем к национальному возрождению и благополучию народов", — заявил Ли Цян, слова которого приводит МИД КНР.

По его словам, две страны являются важными торговыми партнерами друг для друга, их инвестиционное сотрудничество стремительно развивается, а производственные цепочки и цепочки поставок глубоко интегрированы.

"Китай готов работать с Индонезией над расширением сотрудничества в области зеленой энергетики, цифровой экономики, биомедицины, искусственного интеллекта и других областях, а также способствовать дальнейшему расширению и повышению эффективности сотрудничества двух стран", — указал Ли Цян.