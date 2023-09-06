МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Германия в первом полугодии текущего года в 3,3 раза нарастила закупку российских удобрений по сравнению со средним уровнем за предыдущие пять лет — до рекордных 151,3 миллиона долларов, следует из расчетов РИА Новости на основе данных немецкой статслужбы. Германия продала купленные для "Северного потока — 2" трубы

Согласно данным, Германия в январе-июне закупила у России удобрений на 151,3 миллиона долларов, при этом в предыдущие пять лет за первое полугодие немецкий бизнес в среднем закупал российских удобрений на 45,5 миллиона долларов. Показатель стал максимальным как минимум с 2008 года — более старых данных Германия не публикует. Предыдущий рекорд фиксировался в 2016 году на уровне 105,2 миллиона долларов.

В то же время в абсолютном выражении немецкие закупки удобрений из России выросли в 2,8 раза по сравнению со средним показателем за предыдущие пять лет — до 361,5 тысячи тонн. Это второй результат в истории, больше было только в 2016 году, когда было закуплено 395 тысяч тонн.

Это позволило России подняться с шестого на третье место среди крупнейших поставщиков удобрений в Германию как в абсолютном, так и в денежном выражении. Доля страны в немецком импорте удобрений удвоилась — до 14,6% в денежном и 16,5% в абсолютном выражении.

Первое и второе место в зависимости от показателя делят Бельгия, которая поставила 387 тысяч тонн удобрений на 216 миллионов долларов, и Нидерланды, продавшие в Германию 475 тысяч тонн удобрений на 190 миллионов долларов.