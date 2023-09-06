МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Величайшая уловка, которую когда-либо совершали Соединенные Штаты, заключалась в том, чтобы доказать миру, что они — не империя, пишет гонконгская South China Morning Post. У России может появиться новый союзник в Европе, предупреждает Guardian

По словам, сказанным еще Джорджем Бушем, у США никогда не было амбиций по созданию империи, были лишь стремления к свободе для себя и всего мира. Однако нынешняя ситуация, складывавшаяся годами, показывает обратное. Доллар отныне не просто американская валюта, но и эффективное оружие на международной арене.

Это можно проследить на примере SWIFT, международной межбанковской системы совершения платежей, в которой доминируют транзакции в долларах. Также нельзя оставлять без внимания многочисленные санкции, введенные Соединенными Штатами, что лишний раз доказывает использование привязки стран мира к доллару в качестве оружия и инструмента воздействия, пишет издание.

"Доллар долгое время был сродни морковке на веревке. Теперь это еще и дубинка," — пишет автор статьи. Он отмечает, что нейтралитет валюты — это сознательная политика США, принятая с согласия всего мира. В настоящее время эта политика превратилась в политику "кнута и пряника".

После начала Россией специальной военной операции на Украине мало кто ожидал от США серьезных шагов в целях изолирования России от мира. Однако заморозка порядка половины активов российского центрального банка и отключение от SWIFT показали обратное.

Теперь дальнейших ограничений должна опасаться не только Россия, но и любая страна мира. Именно поэтому "все — от вассалов США до американских врагов" — хотят как можно скорее отказаться от доллара, несмотря на сложность процесса, иначе каждый рискует остаться без части активов, конфискованных Вашингтоном посредством всего лишь подписи президента на указе.