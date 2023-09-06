МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Зеленский сообщил в Telegram об изготовлении ракет, которые способны достигать цели на расстоянии в 700 километров, но на деле ими оказались противокорабельные ракеты "Нептун" с радиусом порядка 400 километров, сообщает Le Figaro. "Морковка на веревке". Почему уйти от доллара мечтают даже вассалы США

"Подобно другим антикорабельным ракетам, "Нептун" оказался естественным кандидатом и для нанесения ударов по наземным целям" — заявил главный редактор журнала "Оборона и национальная безопасность" Джозефа Хенротина. Однако радиус действия "Нептуна" гораздо меньше, чем упомянул Зеленский.

С начала апреля было известно, что Украина пытается адаптировать противокорабельные ракеты "Нептун" к действию на земле. По данным анонимного источника, модифицированные ракеты способны достигать цели на дистанции в 400 километров при том, что "морской" "Нептун" бьет на 300 километров.

Однако это все еще меньше отметки в 700 километров, упомянутой Зеленским в своем Telegram. Таким образом он, видимо, стремится напугать Россию, говорится в статье.

В статье также говорится, что разработка ракет дальнего действия и использование их "с умом" открыла бы перед Украиной большие перспективы. Уже несколько недель Киев осуществляет атаки беспилотниками всей территории России — причем атаки становятся все более проникающими и уже достигают Москвы. По мнению эксперта, изготовление ракет дальнего действия сделало бы бомбардировки более эффективными, однако есть большие сомнения, что Украина сможет производить такие ракеты в достаточном для достижения важных стратегических целей количестве.

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