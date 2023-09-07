МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Евросоюзу судом в случае продления ограничений на импорт украинской сельхозпродукции, следует из его обращения к саммиту стран-участниц Инициативы трех морей. Об этом сообщает РИА Новости.

Киев, Украина

Зеленский выразил надежду на реструктуризацию долгов Украины

Зеленский провозгласил, что "Украина категорически против любых дальнейших ограничений на экспорт нашего зерна", и отметил, что в Киеве "спокойно смотрят" на то обстоятельство, что украинское зерно становится "источником неплохого заработка" для некоторых европейских государств.

"Отдельно" украинский лидер обратился к Еврокомиссии, отметив, что "основой Европы" в том числе является свободная конкуренция и "выполнение обещаний". Киев, по словам Зеленского, не мешает конкуренции, но не намерен "спокойно воспринимать нарушение данных нам обещаний", в ом числе Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

Вместе с тем он пригрозил: "Если нужно будет бороться за Украину и основы нашей общей Европы в арбитражах, будем бороться и в арбитражах, хоть и не хотим этого. Если нужно будет бороться на площадках международных организаций, будем бороться и там".

В начале сентября Bloomberg, ссылаясь на замглавы офиса президента Украины Игоря Жовкву, сообщил, что Киев готов оспорить в арбитражной комиссии любой запрет Еврокомиссии на импорт зерна с Украины в государства Евросоюза.

Ранее министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс заявил, что Польша, Словакия, Болгария, Венгрия и Румыния обратятся к Еврокомиссии с требованием продлить истекающий 15 сентября запрет импорта зерна с Украины до конца года. В МИД Украины заявили, что власти страны категорически не согласны с этими планами, Киев призвал руководство Евросоюза найти "сбалансированное решение".