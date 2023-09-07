МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Евросоюзу судом в случае продления ограничений на импорт украинской сельхозпродукции, следует из его обращения к саммиту стран-участниц Инициативы трех морей. Об этом сообщает РИА Новости. Зеленский выразил надежду на реструктуризацию долгов Украины

Зеленский провозгласил, что "Украина категорически против любых дальнейших ограничений на экспорт нашего зерна", и отметил, что в Киеве "спокойно смотрят" на то обстоятельство, что украинское зерно становится "источником неплохого заработка" для некоторых европейских государств.

"Отдельно" украинский лидер обратился к Еврокомиссии, отметив, что "основой Европы" в том числе является свободная конкуренция и "выполнение обещаний". Киев, по словам Зеленского, не мешает конкуренции, но не намерен "спокойно воспринимать нарушение данных нам обещаний", в ом числе Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

Вместе с тем он пригрозил: "Если нужно будет бороться за Украину и основы нашей общей Европы в арбитражах, будем бороться и в арбитражах, хоть и не хотим этого. Если нужно будет бороться на площадках международных организаций, будем бороться и там".

В начале сентября Bloomberg, ссылаясь на замглавы офиса президента Украины Игоря Жовкву, сообщил, что Киев готов оспорить в арбитражной комиссии любой запрет Еврокомиссии на импорт зерна с Украины в государства Евросоюза.

Ранее министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс заявил, что Польша, Словакия, Болгария, Венгрия и Румыния обратятся к Еврокомиссии с требованием продлить истекающий 15 сентября запрет импорта зерна с Украины до конца года. В МИД Украины заявили, что власти страны категорически не согласны с этими планами, Киев призвал руководство Евросоюза найти "сбалансированное решение".