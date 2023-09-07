МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Еврокомиссия была вынуждена притормозить с реализацией планов по взиманию прибыли с замороженных активов России из-за позиции франции и Германии, сомневающихся в эффективности провозглашенного подхода, пишет издание Politico. У России может появиться новый союзник в Европе, предупреждает Guardian

Как отмечается в статье, идея направить российские активы на восстановление Украины обсуждается уже более года — с того самого момента, как их заморозили в соответствии с введенными Западом санкциями. Таким путем Евросоюз, утверждает издание, рассчитывает снизить траты на восстановление Украины — и это после того, как он обязался взять на себя "львиную долю" необходимых средств.



В то же время источники Politico сообщают, что Еврокомиссия прислушалась к предложению Франции о многоэтапном подходе при решении вопроса использования российских активов. Как считают политики, предлагаемый механизм позволит убедить скептиков и выиграть время после того, как сделанные в последние месяцы громкие заявления по этому вопросу не дали результатов и в связи с проблемами с правовой и финансовой стабильностью натолкнулись на противодействие нескольких государств Евросоюза и Европейского ЦБ.



Предлагаемый Францией подход предусматривает поэтапную реализацию трех главных положений. Первое — уточнение объема долгов по соответствующим финансовым обязательствам. Второе — введение требований к центральным депозитариям по разделению денежных остатков активов России. И третье — введение налога на доходы от реинвестирования замороженных активов и перечисление этих доходов в бюджет Евросоюза в качестве внешних целевых поступлений.



По данным Politico, Еврокомиссия обсудит предложение с государствами Евросоюза 13 сентября. При этом издание уточняет, что "французский" подход потребует единогласной поддержки государств Евросоюза, потому что вопрос относится к сфере безопасности и внешней политики.



В то же время авторы статьи предупреждают, что обновленные планы Еврокомиссии не оправдают ожиданий Киева и его самых активных сторонников в Евросоюза, включая Польшу и стран Балтии, выступающих за арест российских активов.