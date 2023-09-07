МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Бразилия намерена увеличить поставки кофе в Россию, заявил РИА Новости посол Бразилии в РФ Родриго де Лима Баэна Соарес. Бразилия значительно нарастила поставки бензина и дизтоплива из России

"Мы хотим увеличить поставки кофе в Россию, особенно специальных сортов. Это один из главных продуктов нашего экспорта", — сказал посол.

"Я рассчитываю, что бразильского кофе в России будет все больше", — добавил он.