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Бразилия увеличит поставки кофе в Россию
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Бразилия намерена увеличить поставки кофе в Россию, заявил РИА Новости посол Бразилии в РФ Родриго де Лима Баэна Соарес. "Мы хотим увеличить поставки кофе в Россию, особенно... ПРАЙМ, 07.09.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Бразилия намерена увеличить поставки кофе в Россию, заявил РИА Новости посол Бразилии в РФ Родриго де Лима Баэна Соарес.
"Мы хотим увеличить поставки кофе в Россию, особенно специальных сортов. Это один из главных продуктов нашего экспорта", — сказал посол.
"Я рассчитываю, что бразильского кофе в России будет все больше", — добавил он.