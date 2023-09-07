МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Анкара и Москва скоро, возможно, на следующей неделе начнут обсуждения по проекту доставки российского зерна в нуждающиеся страны, стороны настроены на то, чтобы быстро начать поставки, сообщил РИА Новости источник в турецкой столице, участвующий в технической делегации по зерновой сделке. Эрдоган обсудит с правительством переговоры по зерновой сделке

Россия и Турция достигли принципиальной договоренности о поставке 1 миллиона тонн зерна, в ближайшее время начнется проработка технических деталей, заявил ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Мы (турецкая сторона – ред.) в ближайшее время, может, на следующей неделе начнем обсуждения технических деталей этого проекта. Рассчитываем на то, чтобы все вопросы быстро нашли решение, что позволило бы в очень скором времени начать поставки", — сообщил собеседник агентства, который добавил, что конкретных дат встречи делегаций пока нет.

Отвечая на вопрос о состоянии переговоров по возобновлению черноморской зерновой инициативы, источник отметил, что "ситуация рискует зайти в тупик". "Многое будет зависеть от переговоров на саммите "Большой двадцатки" и Генассамблее ООН. Но в плане риска роста цен, в целом кризиса с продовольствием, мы обеспокоены", — сказал он, отказавшись комментировать темы переговоров Анкары и Запада в условиях, когда российская сторона считает бесперспективным новый пакет предложений ООН по зерновой сделке.

Новые предложения ООН по зерновой сделке не содержат ничего нового и не могут стать основой для нормализации сельхозэкспорта России, указывалось в распространенном в среду заявлении МИД России. Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш направил главе российского МИД Сергею Лаврову письмо с предложением о возобновлении зерновой сделки. В нем, как предполагается, "подводится итог предыдущим идеям ООН, которые не сработали".

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретились в понедельник в Сочи. Это была их первая личная встреча после почти годичного перерыва. Главы государств обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки и другие вопросы. Путин заявил, что Россия через пару-тройку недель начнет поставку бесплатного зерна шести странам Африки. Эрдоган отметил, что Анкара готова содействовать в переработке российского зерна для дальнейшей отправки в нуждающиеся страны и надеется на совместную реализацию шагов по доставке продовольствия африканским странам.

РФ будет готова реанимировать зерновую сделку и сделает это сразу, как только будут выполнены все зафиксированные договоренности, заявил в понедельник Путин. Президент РФ отметил, что со своей стороны Россия, несмотря на все препоны, намерена продолжать экспортировать продовольствие и удобрения, способствовать стабилизации цен и улучшению ситуации в мировой сельхозотрасли.

Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована.