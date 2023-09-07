МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Для Украины все уже давно кончено, а Россия решила подождать, когда экономика Евросоюза окончательно рухнет, предсказал в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. “Все карты на руках у Путина”. Запад бессилен с зерновой сделкой

Он отметил: "Откровенно говоря, украинцы уже давно смотрят в бездну <…>. Русские просто решили выжидать. Они ожидают двух вещей: переговоров, которые так и не были начаты, и того, что экономика Европы рухнет, и я думаю, что все к этому идет".

Перед Евросоюзом, как считает Макгрегор, сейчас стоит не только приближающейся рецессии в экономики, но и проблема приближения зимы, ведь вопрос дефицита нефти и газа для стран Евросоюза остается насущным

Он считает, что Евросоюз в настоящий момент находится в беде, а российская позиция, на его взгляд, "заключается в том, чтобы подождать еще немного и понаблюдать, как все это рушится".

Вместе с тем Макгрегор призвал помнить, что российская сторона не желает смертей украинцев, поскольку намерена "жить с Западом и украинцами", в то время как Запад решительно выступают за поражение и раздробление России, "чего не случится никогда".