МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Китаем в январе-августе 2023 года вырос на 32% и составил 155,1 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в четверг данные главного таможенного управления КНР. Новак рассказал о стадии определения маршрута "Силы Сибири — 2" в Китай

Китай за отчетный период ввез в Россию товаров на 71,8 миллиарда долларов, рост по сравнению с аналогичным периодом 2022 года — 63,2%, поставки из РФ в КНР выросли на 13,3%, составив 83,3 миллиарда долларов.

Отдельно в августе товарооборот двух стран достиг 20,8 миллиарда долларов, Россия ввезла в Китай товаров на сумму 11,5 миллиарда долларов, Китай в РФ — на 9,3 миллиарда долларов.

По итогам 2022 года товарооборот между РФ и Китаем вырос на 29,3% и составил рекордные 190,271 миллиарда долларов.

Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот между двумя странами, довести его со 100 миллиардов долларов в год в 2018 году до 200 миллиардов к 2024 году. После переговоров лидеров двух стран, которые состоялись в Пекине 4 февраля 2022 года, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин обозначил новую цель по наращиванию товарооборота между Россией и Китаем — 250 миллиардов долларов в год.