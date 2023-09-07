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Таможня КНР сообщила о сокращении товарооборота между Китаем и США
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Товарооборот Китая и CША за январь-август 2023 года сократился на 14,5% в годовом выражении, составив 438,1 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в четверг данные... ПРАЙМ, 07.09.2023
новости, экономика, мировая экономика, китай, сша, товарооборот
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Товарооборот Китая и CША за январь-август 2023 года сократился на 14,5% в годовом выражении, составив 438,1 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в четверг данные главного таможенного управления КНР.
Соединенные Штаты при этом остались в тройке ведущих торговых партнеров КНР вместе с АСЕАН и Евросоюзом.
Согласно данным китайской таможни, экспорт из Китая в США за первые восемь месяцев года сократился в годовом выражении на 17,4% и составил 326,5 миллиарда долларов, в то время как США ввезли в Китай товаров на 111,6 миллиарда, что на 4,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Отдельно в августе уровень товарооборота двух стран составил 57,007 миллиарда долларов, США ввезли в Китай товаров на 11,976 миллиарда долларов, Китай в США — на 45,031 миллиарда.
По итогам 2022 года товарооборот Китая и США вырос на 0,6% и составил 759,427 миллиарда долларов.