МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Товарооборот Китая и CША за январь-август 2023 года сократился на 14,5% в годовом выражении, составив 438,1 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в четверг данные главного таможенного управления КНР. Премьер Китая заявил о готовности расширить сотрудничество с Индонезией

Соединенные Штаты при этом остались в тройке ведущих торговых партнеров КНР вместе с АСЕАН и Евросоюзом.

Согласно данным китайской таможни, экспорт из Китая в США за первые восемь месяцев года сократился в годовом выражении на 17,4% и составил 326,5 миллиарда долларов, в то время как США ввезли в Китай товаров на 111,6 миллиарда, что на 4,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отдельно в августе уровень товарооборота двух стран составил 57,007 миллиарда долларов, США ввезли в Китай товаров на 11,976 миллиарда долларов, Китай в США — на 45,031 миллиарда.

По итогам 2022 года товарооборот Китая и США вырос на 0,6% и составил 759,427 миллиарда долларов.