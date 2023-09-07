МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Россия готова посодействовать закреплению за заявкой Белоруссии на вступление в БРИКС статуса приоритетной, но все решения в блоке принимаются консенсусом, заявили в Министерстве иностранных дел страны. Президент ЮАР заявил о росте торговли со странами БРИКС

Ранее глава белорусского МИД Сергей Алейник заявлял, что заявку страны на присоединение в БРИКС рассмотрят в приоритетном порядке, Минск получил "совершенно четкие заверения" по этому вопросу.

"Важно понимать, что все решения в БРИКС принимаются консенсусом, поэтому для возможного подключения к бриксовским механизмам необходимо заручиться согласием всех стран-участниц объединения", — сказали в российском внешнеполитическом ведомстве.

При этом, добавили в МИД, Москва поддержит стремление Минска укрепить сотрудничество с БРИКС, окажет содействие в этом вопросе.

БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. В августе в Йоханнесбурге прошел саммит БРИКС, по итогам которого лидеры решили пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами альянса. Формально расширение группы произойдет 1 января 2024 года.