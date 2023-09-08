МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Страны Запада рассчитывают разработать конкретный план действий по альтернативам зерновому коридору по итогам саммита "Большой двадцатки" в Индии в свете последних заявлений российской стороны, Анкара знакома с рядом предложений, сообщил РИА Новости источник в турецкой делегации, участвующий в технических переговорах по зерновой сделке. Источник: Анкара и Москва скоро могут согласовать доставку зерна в Африку

Ранее Украина объявила об открытии временных коридоров для торговых судов, идущих в направлении или из черноморских портов — Черноморск, Одесса и Южный. Киев 12 августа объявил об открытии регистрации торговых судов, готовых идти данными маршрутами "под наблюдением ВСУ", которые будут обеспечивать их безопасность.

"Мы знакомы с рядом предложений, над которыми сейчас работают страны ЕС. Это своего рода план действий по альтернативным (зерновому коридору) маршрутам, по логистике, финансированию, страховке. Чувствуется желание у наших западных партнеров добиться конкретики по итогам предстоящего саммита "Большой двадцатки" в Индии", — сообщил собеседник агентства.

По его словам, подход турецкой стороны к обсуждениям не изменился.

"Мы по-прежнему работаем именно в том направлении, чтобы возобновить черноморскую зерновую инициативу в прежнем формате. Мы заявили официально, что альтернативные маршруты сопряжены с рисками эскалации в Черном море, в переговорах с партнерами доводим до их внимания наши обеспокоенности, работаем в этом направлении", — подчеркнул он.

Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Президент РФ неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована. После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщали в Минобороны РФ.

Также источник сообщил, что Анкара испытывает определенное давление в связи с применением Конвенции Монтрё в проливах, но изменений в принципиальной позиции турецкой стороны нет.

Ряд оппозиционных турецких СМИ сообщили о растущем давлении на Турцию со стороны Запада в связи с принципиальной позицией Анкары не допускать военные суда в проливы. Вопрос актуализировался на фоне обсуждений о том, чтобы торговые суда, которые бы следовали по альтернативным "зерновому коридору" маршрутам, сопровождали до украинских портов корабли НАТО и других западных стран. Минобороны Турции неоднократно заявляло, что считает применение турецкой стороной Конвенции Монтрё правильным решением, которое обеспечивает стабильность в проливах. Бывший командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис ранее заявил, что США и страны НАТО могут сопровождать корабли с зерном в Чёрном море и в случае угрозы открывать огонь по ВМФ России.

"Давление есть с первого дня, когда мы официально заявили о применении (пунктов Конвенции Монтрё — ред.). Но наша принципиальная позиция не изменилась", — сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос. При этом источник отказался комментировать, какие именно страны оказывают давление на Анкару.

Конвенцию Монтрё приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу передвижения через проливы в мирное и военное время, но устанавливает различные режимы плавания. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств тремя неделями. В чрезвычайных ситуациях Турция может запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы. Согласно договору, Анкара имеет право взимать плату за маяки, эвакуацию и медицинское обслуживание с судов, проходящих через проливы.