МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. ВВП Японии в прошлом квартале, по окончательной оценке, увеличился на 4,8% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), свидетельствуют данные правительства страны. Япония, США, Южная Корея будут проводить встречи минфинансов и торговли

Предварительная оценка и прогноз аналитиков, опрошенных порталом Daily FX, предполагали рост на 6% в пересчете на год.

В первом квартале ВВП Японии вырос на 3,2% в пересчете на год, в четвертом квартале прошлого года — на 0,2%.

К предшествовавшему кварталу рост второго квартала оценивается в 1,2% после увеличения на 0,8% кварталом ранее. По первой оценке рост составлял 1,5%. По отношению ко второму кварталу прошлого года рост ВВП за апрель-июнь составил 1,6% после роста первого квартала на 2%.

Объем личного потребления, на которое приходится до 60% ВВП Японии, во втором квартале сократился на 0,6% в квартальном выражении, по первой оценке снижение составляло 0,5%.

Объем государственных инвестиций в отчетном периоде увеличился на 0,2% в квартальном выражении, частных — снизился на 1%. Экспорт в квартальном выражении увеличился на 3,1%, а импорт сократился на 4,4%.