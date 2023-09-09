МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Товарооборот России и Мексики в июне вырос на 17% в годовом выражении — до 324 миллионов долларов, что стало историческим максимумом, следует из анализа РИА Новости данных мексиканской статслужбы. В МИД заявили о дедолларизации экономических связей России и Китая

Согласно данным ведомства, импорт Мексики российской продукции увеличился в годовом выражении на 17% — до 322 миллионов долларов. Одновременно вырос и экспорт мексиканских товаров в Россию — в 1,4 раза, до 2 миллионов долларов.

Торговый дефицит Мексики с Россией в начале лета составил максимальные за всю историю 320 миллионов долларов, увеличившись за год на 16,8%.

По данным платформы ООН Comtrade, чуть боле половины мексиканского импорта из России (51%) приходится на железо и сталь, еще 31% — на удобрения. В топ-5 импортируемой Мексикой продукции также входят алюминий (5%), оборудование (0,9%) и древесина и изделия из нее (0,65%). При этом Мексика поставляет в Россию кофе, чай и специи, а также напитки и алкоголь.

В то же время за первое полугодие товарооборот сократился — на 3,8%, до 1,25 миллиарда долларов. Это произошло из-за резкого падения мексиканского экспорта — в 1,8 раза, до 16,4 миллиона долларов. При этом импорт российской продукции увеличился лишь на 3,3% — до 1,23 миллиарда долларов. В результате торговый дефицит расширился на 12% — до 1,22 миллиарда долларов.