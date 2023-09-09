МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Возможности для взаимовыгодного сотрудничества с Россией у ЕС были, но они предпочли санкции, которые ударили по их экономике бумерангом, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Товарооборот России и Мексики в июне достиг исторического максимума

"Все возможности для взаимовыгодного сотрудничества у них были, но они предпочли незаконные санкции в отношении России, которые бумерангом ударили по экономике Франции и других государств Евросоюза", — написал Володин в своем телеграм-канале.

Володин подчеркнул, что после введения Россией повышенных заградительных таможенных пошлин против ввоза вин из недружественных стран во Франции и ЕС вынуждены выделить из бюджета 200 миллионов евро на уничтожение вин и вырубку виноградников.

В конце июля пресс-служба Минэкономразвития сообщила, что правительство России до конца 2023 года повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран — с 12,5% до 20%, но не менее 1,5 доллара за литр.

Спикер Госдумы добавил, что в России ситуация "диаметрально противоположная", на российском виноделии данные меры сказались положительно. По его словам, санкции стали для России возможностью развития, выхода на результат.

Он уточнил, что важно продолжать развивать отрасли российской экономики, создавать рабочие места, улучшать качества продукции, продвигать ее на зарубежные рынки.

"Это повысит уровень жизни и благосостояние всех граждан страны", — добавил Володин.

После начала спецоперации России на Украине Запад усилил санкционное давление, нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.