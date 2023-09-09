МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Несмотря на угрозы вторичных санкций, китайские компании готовы к сотрудничеству с российскими партнерами, заявил РИА Новости председатель Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич. Россия ожидает новых договоренностей с Китаем об инвестициях

"Да, компании из КНР опасаются вторичных санкций со стороны Запада, который без конца ими угрожает", — сказал он.

"При этом я категорически не согласен с теми, кто считает, что наш рынок Китаю безразличен, что он слишком мал для него и прочее. Это не так", — добавил эксперт.

Китайцы, по его словам, сейчас без преувеличения "проявляют все большую заинтересованность в развитии торгово-экономического сотрудничества с Россией, отдавая отчет, что наше стратегическое партнерство не может ограничиваться лишь политикой".

При этом Манкевич заметил, что в российско-китайских отношениях есть над чем работать, явный барьер, например, — недопонимание, существующее между сторонами.

"Несмотря на многолетние теплые отношения, мы на удивление плохо знаем друг друга, а то, что знаем и принимаем как должное, часто не соответствует действительности. Неудивительно, что у нас, например, до сих пор нет рейтингового агентства, которое оценивало бы возможности российских и китайских компаний, помогало бы им находить точки соприкосновения", — заключил Манкевич.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.