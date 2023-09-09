МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Все условия для возобновления зерновой сделки Россией хорошо известны, нужно их выполнить, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Восточный экономический форум пройдет 10-13 сентября

"Президентом России четко сказано, что условия хорошо известны, они согласованы… Сейчас говорится, что западники готовы якобы пообещать открыть SWIFT для дочки Россельхозбанка. Дело в том, что в договоренностях говорится, что SWIFT должен быть открыт для Россельхозбанка, а не для дочки. То есть речь, конечно, идет о том, что нужно вернуться к основам тех договоренностей, которые были изначально и которые нам очень давно обещали выполнить", — сказал он.

Песков напомнил, что в тот момент, когда условия, касающиеся России, будут выполнены, тогда участие страны будет возобновлено.

"Мы считываем себя в праве и считаем себя обязанными сначала дождаться все-таки выполнения, а потом уже возобновлять эту сделку. Все условия прекрасно известны. Они не нуждаются ни в каких искажениях, толкованиях. Они абсолютно конкретны и все это абсолютно реализуемо", — заявил он.

Россия, по словам Пескова, сохраняет свою последовательную позицию в данном вопросе.