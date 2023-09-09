БРЮССЕЛЬ, 9 сен — ПРАЙМ. Возобновление экспорта украинского зерна морским путем позволит стабилизировать мировые цены на продовольствие, заявила на саммите G20 ("Группы двадцати") глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Песков отметил необходимость выполнения условий зерновой сделки

"Мы призываем Россию позволить украинскому зерну поступать на мировой рынок через Черное море. Мы делаем все возможное для того, чтобы зерно поступало на мировые рынки по суше. Но для стабилизации мировых цен зерно также должно доставляться морским путем", — сказала фон дер Ляйен, текст выступления которой опубликован в Брюсселе.

По ее мнению, лидеры "Группы двадцати" несут ответственность и располагают необходимыми инструментами для доставки зерна туда, где оно необходимо.

Как сообщали 24 августа в российском дипведомстве, глава МИД России Сергей Лавров на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем заявил, что Россия вернётся к зерновой сделке только в случае выполнения всех обязательств перед российской стороной.

Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, в понедельник Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована.

После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщили в Минобороны РФ.