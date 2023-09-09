МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Во время проведения Восточного экономического форума (ВЭФ- 2023) количество рейсов во Владивосток будет увеличено на 27%, до 580, по сравнению с типовым недельным количеством рейсов, сообщает Росавиация. Путин на ВЭФ проведет совещание по развитию дальневосточных городов

"По данным Главного центра Единой системы организации воздушного движения России, увеличение количества рейсов на период проведения ВЭФ-2023 ожидается до 580, что на 27 % больше по сравнению с типовым недельным количеством рейсов. Из них более 125 рейсов — с официальными делегациями и участниками форума", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках подготовки к форуму "Аэрофлот" и Росавиация увеличили провозные емкости на рейсах по маршрутам Москва — Владивосток — Москва и Санкт-Петербург – Владивосток – Санкт-Петербург в дни проведения мероприятия. Авиакомпанией предусмотрено в период повышенного спроса на перевозки выполнение из Москвы и Санкт-Петербурга рейсов на воздушных судах максимальной вместимости – Boeing 777-300ER. При этом на маршруте Санкт-Петербург – Владивосток и обратно авиакомпания уже увеличила количество частот выполнения полетов, добавив дополнительно два рейса в неделю, уточняет ведомство.

Также в преддверии крупного международного мероприятия в Международном аэропорту Владивостока была осуществлена всесторонняя проверка готовности технологических систем, проверена спецтехника и оборудование, аэродромная инфраструктура. Все структурные подразделения переведены на усиленный режим работы, выделены дополнительные смены персонала.

Кроме того, для контроля организации авиатранспортного обеспечения в аэропорту Владивосток на постоянной основе работает оперативный штаб, в который вошли представители Фонда Росконгресс, Росавиации, аэропорта Владивосток, регионального филиала ФГУП "Госкорпорации по ОрВД" и других заинтересованных федеральных и региональных ведомств.

VIII Восточный экономический форум состоится 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.