Росавиация: количество рейсов во время ВЭФ-2023 увеличится на 27%
МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Во время проведения Восточного экономического форума (ВЭФ- 2023) количество рейсов во Владивосток будет увеличено на 27%, до 580, по сравнению с типовым недельным количеством рейсов, сообщает Росавиация.
"По данным Главного центра Единой системы организации воздушного движения России, увеличение количества рейсов на период проведения ВЭФ-2023 ожидается до 580, что на 27 % больше по сравнению с типовым недельным количеством рейсов. Из них более 125 рейсов — с официальными делегациями и участниками форума", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках подготовки к форуму "Аэрофлот" и Росавиация увеличили провозные емкости на рейсах по маршрутам Москва — Владивосток — Москва и Санкт-Петербург – Владивосток – Санкт-Петербург в дни проведения мероприятия. Авиакомпанией предусмотрено в период повышенного спроса на перевозки выполнение из Москвы и Санкт-Петербурга рейсов на воздушных судах максимальной вместимости – Boeing 777-300ER. При этом на маршруте Санкт-Петербург – Владивосток и обратно авиакомпания уже увеличила количество частот выполнения полетов, добавив дополнительно два рейса в неделю, уточняет ведомство.
Также в преддверии крупного международного мероприятия в Международном аэропорту Владивостока была осуществлена всесторонняя проверка готовности технологических систем, проверена спецтехника и оборудование, аэродромная инфраструктура. Все структурные подразделения переведены на усиленный режим работы, выделены дополнительные смены персонала.
Кроме того, для контроля организации авиатранспортного обеспечения в аэропорту Владивосток на постоянной основе работает оперативный штаб, в который вошли представители Фонда Росконгресс, Росавиации, аэропорта Владивосток, регионального филиала ФГУП "Госкорпорации по ОрВД" и других заинтересованных федеральных и региональных ведомств.
VIII Восточный экономический форум состоится 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.
https://1prime.ru/world/20230909/841700224.html