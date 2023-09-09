ПЕКИН, 9 сен — ПРАЙМ. Индекс потребительских цен (CPI) Китая — основной показатель инфляции — в августе 2023 года вырос на 0,1% в годовом выражении, свидетельствуют опубликованные в субботу данные государственного статистического управления КНР. Премьер Молдавии Речан подтвердил отказ выплаты долга "Газпрому"

За первые восемь месяцев 2023 года индекс потребительских цен в стране вырос на 0,5% по сравнению с январем-августом прошлого года.

CPI в городах в августе вырос на 0,2% по сравнению с прошлым годом, а в сельской местности снизился на 0,2%. Продовольственные товары подешевели на 1,7%, цены на непродовольственные товары выросли на 0,5%, на потребительские снизились на 0,7%, услуги подорожали на 1,3%.

Цены на свежие фрукты в августе в годовом выражении выросли на 1,3%, на овощи и зелень упали на 3,3%, цены на мясо снизились на 10,5%, в том числе свинина подешевела на 17,9%. Цены на яйца в августе выросли на 3,2%.

Услуги здравоохранения в августе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года подорожали на 1,2%, цены на образование и культурно-развлекательные мероприятия выросли на 2,5%, на транспорт и связь упали на 2,1%, цены на жилье выросли на 0,1%.

Тем временем индекс цен производителей (PPI) в августе в годовом выражении снизился на 3%.

По итогам 2022 года инфляция в Китае составила 2%, хотя власти ожидали роста примерно в 3%. Согласно официальному прогнозу, в 2023 году CPI составит около 3%.