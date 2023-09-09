НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен — ПРАЙМ. Лидеры G20 призывают к полному, своевременному и эффективному выполнению "черноморской инициативы", в том числе обеспечению поставок российских удобрений, говорится в декларации по итогам саммита "двадцатки". Инфляция в Китае в августе составила 0,1 процента

"Мы высоко ценим усилия Турции и заключенные в Стамбуле при посредничестве ООН соглашения, состоящие из меморандума РФ-ООН и "черноморской инициативы", и призываем к их полной, своевременной и эффективной имплементации для обеспечения немедленных и непрерывных поставок зерна, продовольствия и удобрений из России и с Украины", — говорится в опубликованной декларации.

Лидеры "двадцатки" подчеркнули, что поставки важны для удовлетворения спроса со стороны развивающихся и наименее развитых стран, особенно африканских.

Как сообщали 24 августа в российском дипведомстве, глава МИД России Сергей Лавров на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем заявил, что Россия вернётся к зерновой сделке только в случае выполнения всех обязательств перед российской стороной.

Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована.