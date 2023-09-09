НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен — ПРАЙМ. БРИКС должен обладать уровнем вовлеченности и кооперации, который в этом году был продемонстрирован на саммите G20, заявил РИА Новости на полях саммита "двадцатки" представитель офиса президента ЮАР Винсент Магвенья. G20 призывает к полному выполнению черноморской инициативы

"Этот саммит (G20 – ред.) сформирует новое время, время кооперации, за достижение которого стоит благодарить фантастическое руководство премьер-министра (Индии, Нарендру — ред.) Моди. Мы воодушевлены этим уровнем кооперации и уровнем всеобщего вовлечения. Это правильный шаг в правильном направлении, которое сигнализирует о наступлении времени перемен, которое мы хотим наблюдать в будущем — как в БРИКС, так и в любой другой организации", — сообщил Магвенья корреспонденту РИА Новости.

Представитель офиса президента ЮАР добавил, что, по его мнению, в БРИКС первостепенное значение имеют руководящие принципы блока, ответственные за его рост.

Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств — Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура. Ранее сообщалось, что делегацию России на саммите возглавит глава МИД Сергей Лавров, китайскую — премьер Госсовета КНР Ли Цян.