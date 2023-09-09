НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен — ПРАЙМ. Страны G20 в принятой итоговой декларации призвали обеспечить равный доступ к надежным, качественным вакцинам и лекарствам в мире, в особенности для стран с низким и средним доходом, а также отметили необходимость повышения устойчивости систем здравоохранения различных стран. В ЮАР отметили необходимость для БРИКС обладать уровнем кооперации G20

"Выступаем за обеспечение равного доступа к безопасным, эффективным, качественным и доступным вакцинам, терапевтическим и диагностическим средствам, а также другим медицинским мерам, в особенности в странах с низким и средним достатком", — говорится в декларации.

Страны-участники саммита также просят сконцентрировать усилия на улучшении систем здравоохранения, повышения их устойчивости и продолжении усилий для "искоренения полиомиелита и других продолжающихся эпидемий, включая СПИД, туберкулез, малярия, гепатит, а также заболевания, которые передаются воздушно-капельным путем". Также подчеркивается необходимость изучения последствий так называемого "длительного коронавируса".

Индия с 1 декабря 2022 года председательствует в Группе двадцати. Саммит в Нью-Дели проходит 9-10 сентября в очном формате. В нем участвуют лидеры всех стран "двадцатки" и еще девять государств (Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура). Российскую делегацию в Индии представляет глава МИД Сергей Лавров.