НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен — ПРАЙМ. G20 стремятся к обмену информацией о подходах к использованию искусственного интеллекта (ИИ) для поддержки решений в области экономики, говорится в декларации стран "Большой двадцатки". В ЮАР отметили необходимость для БРИКС обладать уровнем кооперации G20

"Подтверждаем нашу приверженность принципам искусственного интеллекта G20 (2019) и стремимся делиться информацией о подходах к использованию искусственного интеллекта для поддержки решений в цифровой экономике", — отмечается в документе.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил о принятии Нью-Делийской декларации саммита G20.

Страны G20 намерены использовать все доступные цифровые инструменты и технологии для создания безопасных цифровых экосистем, говорится в декларации G20.

"Мы преисполнены решимости использовать все доступные цифровые инструменты и технологии и приложить все усилия для создания безопасных и устойчивых цифровых экосистем и обеспечения того, чтобы каждый житель нашей планеты был финансово вовлечен в нее", — говорится в декларации.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил о принятии Нью-Делийской декларации саммита G20.

Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы проходит в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств — Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура.