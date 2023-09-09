Страны G20 стремятся обмениваться информацией по использованию ИИ
НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен — ПРАЙМ. G20 стремятся к обмену информацией о подходах к использованию искусственного интеллекта (ИИ) для поддержки решений в области экономики, говорится в декларации стран "Большой двадцатки".
"Подтверждаем нашу приверженность принципам искусственного интеллекта G20 (2019) и стремимся делиться информацией о подходах к использованию искусственного интеллекта для поддержки решений в цифровой экономике", — отмечается в документе.
Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил о принятии Нью-Делийской декларации саммита G20.
Страны G20 намерены использовать все доступные цифровые инструменты и технологии для создания безопасных цифровых экосистем, говорится в декларации G20.
"Мы преисполнены решимости использовать все доступные цифровые инструменты и технологии и приложить все усилия для создания безопасных и устойчивых цифровых экосистем и обеспечения того, чтобы каждый житель нашей планеты был финансово вовлечен в нее", — говорится в декларации.
Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил о принятии Нью-Делийской декларации саммита G20.
Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы проходит в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств — Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура.
https://1prime.ru/world/20230909/841700751.html