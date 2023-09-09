2023-09-09T15:47:01+03:00
2023-09-09T15:47:01+03:00
2023-09-09T15:47:01+03:00
2023
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Страны G20 приветствуют обязательство создавать крупные банки развития
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. Индия, Бразилия, ЮАР и США приветствуют обязательство G20 создавать более совершенные и крупные многосторонние банки развития, следует из заявления, опубликованного на сайте... ПРАЙМ, 09.09.2023
экономика, мировая экономика, новости, g20, новый банк развития
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Индия, Бразилия, ЮАР и США приветствуют обязательство G20 создавать более совершенные и крупные многосторонние банки развития, следует из заявления, опубликованного на сайте Белого дома.
"Вместе с президентом Всемирного банка (Аджаем Бангой) мы приветствуем обязательство "Группы двадцати" создавать более совершенные, крупные и эффективные многосторонние банки развития", — говорится в заявлении.
Как отмечается, Индия, Бразилия, ЮАР и США подтвердили общую приверженность G20 как ведущему форуму международного экономического сотрудничества, призванному найти решения для общего мира.
Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы проходит в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств — Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура.