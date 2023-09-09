МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Индия, Бразилия, ЮАР и США приветствуют обязательство G20 создавать более совершенные и крупные многосторонние банки развития, следует из заявления, опубликованного на сайте Белого дома. Лидеры G20 раскритиковали теракты на энергетических объектах

"Вместе с президентом Всемирного банка (Аджаем Бангой) мы приветствуем обязательство "Группы двадцати" создавать более совершенные, крупные и эффективные многосторонние банки развития", — говорится в заявлении.

Как отмечается, Индия, Бразилия, ЮАР и США подтвердили общую приверженность G20 как ведущему форуму международного экономического сотрудничества, призванному найти решения для общего мира.

Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы проходит в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств — Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура.