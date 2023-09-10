ПЕКИН, 10 сен — ПРАЙМ. Странам G20 нужно продвигать экономическую глобализацию и решительно выступать против политизации торгово-экономических вопросов, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян. Страны G20 обязались поддерживать открытую торговлю

"Сейчас, когда глобальное восстановление экономики и устойчивое развитие сталкивается с большими вызовами, странам "Большой двадцатки" особенно необходимо придерживаться своего первоначального намерения о единстве и сотрудничестве, взять на себя эпохальную ответственность за мир и развитие ради общего будущего и благополучия человечества", — заявил Ли Цян на первой сессии саммита G20 в Нью-Дели. Его слова в воскресенье приводит МИД КНР.

Премьер отметил, что странам "двадцатки" "необходимо укреплять координацию в сфере макроэкономической политики, защищать безопасность мировой финансово-экономической системы, стимулировать инновации и развитие в сфере цифровой экономики, вселять уверенность и придавать импульс мировому экономическому росту, а также быть партнерами в содействии восстановлению мировой экономики".

"Мы должны твердо продвигать экономическую глобализацию, поддерживать многостороннюю торговую систему, решительно выступать против политизации торгово-экономических вопросов, вместе поддерживать стабильность и бесперебойную работу глобальных производственных цепочек и цепочек поставок, быть партнерами по продвижению глобального открытого сотрудничества", — сказал он.

Ли Цян также призвал страны G20 продвигать экологическое и низкоуглеродное развитие, защищать морскую и экологическую среду.

"Нам нужно объединяться, а не распадаться, сотрудничать, а не конфликтовать, поддерживать инклюзивность, а не вытеснение. Только таким образом дорога глобального развития может становиться все шире, а будущее человечества — прекраснее", — подчеркнул премьер.

Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы проходит в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств — Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура.