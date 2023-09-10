МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Бразилия в августе резко нарастила импорт нефтепродуктов из России — до 920 тысяч тонн, что втрое больше объемов, закупленных у ближайшего конкурента — США, следует из расчетов РИА Новости на основе данных бразильской таможни. Премьер госсовета КНР выступил за поддержание экономической глобализации

Согласно данным, Бразилия в прошлом месяце нарастила закупки нефтепродуктов у России в 2,1 раза — до 920 тысяч тонн. При этом стоимость импорта выросла в 2,4 раза — до 672,8 миллиона долларов. Для России это абсолютный рекорд поставок в Бразилию как в денежном, так и абсолютном выражении.

Вторым крупнейшим поставщиком нефтепродуктов в Бразилию были США, которые сократили экспорт на треть — до 311,3 тысячи тонн, одновременно выручка уменьшилась на 25% — до 281,2 миллиона долларов.

Тройку лидеров по итогам августа замыкала Индия, из которой Бразилия импортировала за прошлый месяц 164,5 тысячи тонн нефтепродуктов на 155,2 миллиона долларов, что больше показателя месяцем ранее в 2,6 раза в абсолютном и в 3,1 раза в денежном выражении. Более 100 тысяч тонн нефтепродуктов в Бразилию также поставили Нидерланды, Перу и Саудовская Аравия.

В то же время за восемь месяцев текущего года главным поставщиком нефтепродуктов в Бразилию оставались США, хотя в годовом выражении поставки рухнули вдвое — до 4,1 миллиона тонн. Россия поднялась на две позиции, заняв второе место после роста экспорта в 5,6 раза — до 4 миллионов тонн. На третьем месте расположились Нидерланды, поставки откуда увеличились в 3,3 раза — до 1,35 миллиона тонн. Из остальных стран Бразилия импортирует менее одного миллиона тонн.

Посол Бразилии в РФ Родриго де Лима Баэна Соарес в четверг заявил РИА Новости, что Бразилия существенно нарастила поставки российских нефтепродуктов — бензина и дизельного топлива.