ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — ПРАЙМ. Рост потребления электроэнергии в России в январе-августе составил 1-1,2%, прогноз по итогам года остается прежним — увеличение на 1-1,5%, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ глава Минэнерго России Николай Шульгинов. Минэнерго оценило маржинальность опта и розницы топливного рынка

"Сейчас увеличение на 1-1,2%",- сказал он, отвечая на вопрос по энергопотреблению в России за прошедшие восемь месяцев.

"Как я уже много раз говорил, рост энергопотребления по итогам года будет в пределах 1-1,5%", — подчеркнул министр.

По данным "Системного оператора ЕЭС" (диспетчер энергосистемы России), потребление электроэнергии в единой энергосистеме России по итогам 2023 года прогнозируется на уровне 1,119 триллиона кВт.ч. Основной рост энергопотребления зафиксирован в Сибири и на Дальнем Востоке.

ВЭФ пройдет 10-13 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в понедельник в 7.00 мск.