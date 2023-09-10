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Минэнерго заявило о росте энергопотребление в России за восемь месяцев
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Рост потребления электроэнергии в России в январе-августе составил 1-1,2%, прогноз по итогам года остается прежним — увеличение на 1-1,5%, сообщил в интервью РИА Новости в рамках... ПРАЙМ, 10.09.2023
экономика, мировая экономика, новости, россия, энергетика, минэнерго
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — ПРАЙМ. Рост потребления электроэнергии в России в январе-августе составил 1-1,2%, прогноз по итогам года остается прежним — увеличение на 1-1,5%, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ глава Минэнерго России Николай Шульгинов.
"Сейчас увеличение на 1-1,2%",- сказал он, отвечая на вопрос по энергопотреблению в России за прошедшие восемь месяцев.
"Как я уже много раз говорил, рост энергопотребления по итогам года будет в пределах 1-1,5%", — подчеркнул министр.
По данным "Системного оператора ЕЭС" (диспетчер энергосистемы России), потребление электроэнергии в единой энергосистеме России по итогам 2023 года прогнозируется на уровне 1,119 триллиона кВт.ч. Основной рост энергопотребления зафиксирован в Сибири и на Дальнем Востоке.
ВЭФ пройдет 10-13 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в понедельник в 7.00 мск.