ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — ПРАЙМ. Минэнерго России полагает, что на майнинг криптовалют не должно распространяться право недискриминационного доступа к электросетям, сообщил РИА Новости в интервью в рамках Восточного экономического форума министр энергетики Николай Шульгинов. В Минобрнауки оценили подход Запада к экспорту образования

"Мы не просто хотим, а настойчиво предлагаем из недискриминационного доступа майнеров или исключить вообще, или хотя бы временно. Так мы сможем сначала подключать промышленные, социальные объекты, ЖКХ, а потом уже можно и майнинговое производство", — сказал он.

Согласно правилам, энергосистема обязана обеспечить техприсоединение любой новой нагрузки потребления.

"Сейчас в Юго-Восточной Сибири не всегда есть возможность подключить новых потребителей, хотя у нас недискриминационный доступ к энергоснабжению. Каждого, кто запросил, должны подключить. Майнеры пришли первыми, они быстро строят. А после них пришел какой-нибудь объект ЖКХ, а свободной мощности нет, его подключить не могут", — объяснил позицию министерства Шульгинов.

По его словам, речь идет о майнинге на всей территории России, а не только в энергодефицитных районах.

"Мы такую проблему видим и в других регионах. Крупные объекты хотят присоединиться, а там уже есть заявки на присоединение майнеров… Мы за то, чтобы они появлялись там, где у нас есть избытки мощности на самом деле. Но только после того, как эту экономическую деятельность легализуют", — подчеркнул глава Минэнерго.

VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в понедельник в 7.00 мск.