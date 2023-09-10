НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен — ПРАЙМ. Саммит G20 в Индии придаст позитивный импульс усилиям по реформе Международного валютного фонда и Всемирной торговой организации, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Минэнерго надеется на парогазовое оборудование для обеспечения энергией Юга

"В декларации (итоговой G20 — ред.) сформулированы задачи реформы и Международного валютного фонда, где давно уже, если по-честному квоты и голоса поделить, давно уже у американцев не будет блокирующего билета, который сохраняется искусственно. Саммит, конечно же, придаст очень серьезный импульс, позитивный импульс в сфере реформы и МВФ, и Всемирной торговой организации", — сказал Лавров в выступлении по итогам саммита "двадцатки".

Также Лавров отметил, что саммит "Группы двадцати" в Нью-Дели прошел успешно, группа переживает внутреннюю реформу.

"Саммит — безусловный успех, индийского председательства, всех нас. Двадцатка переживает внутреннюю реформу. Это проявилось в существенной активизации членов "Группы двадцати" от Глобального юга", — сказал Лавров по итогам саммита G20.

По его мнению, при поддержке Индии страны пытались настойчиво продвинуть свои интересы. "В итоге они вошли в декларацию. Весь пафос договоренностей, которые касаются непосредственных вопросов круга ведения G20, заключаются в том, что Глобальный юг хочет укрепить свою роль в механизмах глобального управления, чтобы она отражала его реальный вес в мировых делах", — подчеркнул министр.