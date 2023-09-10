НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен — ПРАЙМ. Россия ценит усилия генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по зерну, но они обречены, если Запад будет только обещать делать шаги в сторону Москвы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Индия предложит России области для инвестирования застрявших активов

"Мы ценим те усилия, которые Антониу Гутерриш предпринимает… Но эти усилия все обречены в ситуации, когда Запад только обещает. И это вынудило заместителя официального представителя генерального секретаря ООН, господина (Фархана) Хака на днях на пресс-конференции признать, что секретариат в своих стараниях никоим образом не нарушает режим санкций, незаконно введенных против Российской Федерации", — сказал Лавров по итогам саммита "двадцатки" в Нью-Дели.

Он подчеркнул, что все старания Гутерриша были направлены на снятие санкций на пути российского экспорта удобрений и продовольствия.